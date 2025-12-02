Alle 21 su Italia 1 contro l’Udinese Juve di coppa Vlahovic fuori tre mesi

La brutta notizia che si temeva è confermata: l’infortunio di Dusan Vlahovic lo terrà lontano dai campi per almeno due mesi, forse tre. "Lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra" è la diagnosi dopo gli esami al J Medical. "Secondo me due o tre mesi passano" ha detto Luciano Spalletti, presentando la partita di stasera in Coppa Italia contro l’Udinese (Allianz Stadium ore 21, Italia 1), e poi rivolgendosi a David e Openda su cui poggerà l’attacco nelle prossime settimane: "Spero che la sfruttino come un’occasione da cogliere, sono due calciatori differenti, possono anche giocare insieme: si abbinano bene". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

