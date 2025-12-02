All’asta l’uovo di Fabergé con 4.500 diamanti | fu donato dallo zar Nicola II alla madre

Lapresse.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allasta l’Uovo di Fabergè con 4500 diamanti, donato dallo zar Nicola II alla madre. Un tesoro scintillante, ricoperto di diamanti e commissionato per una dinastia morente. L’Uovo d’Inverno, realizzato dal leggendario gioielliere Fabergé, fu donato dall’ultimo imperatore russo Nicola II a sua madre, l’imperatrice vedova Maria Feodorovna, il giorno di Pasqua del 1913. La famiglia regnante imperiale incontrò una fine raccapricciante, giustiziata dai bolscevichi nel 1918. Ma alcune delle loro famose uova sopravvivono. Questo sarà messo all’asta la prossima settimana da Christie’s- Questo articolo All’asta l’uovo di Fabergé con 4. 🔗 Leggi su Lapresse.it

All'asta l'uovo di Fabergé con 4.500 diamanti: fu donato dallo zar Nicola II alla madre

