Allarme dipendenze il municipio V affida a Villa Maraini le attività di contrasto e prevenzione

Un investimento da 100mila euro per il contrasto alle dipendenze da droga, alcol e farmaci nel municipio V. Attraverso la messa in campo di una serie di interventi socio-educativi di cui si occuperà la fondazione Villa Maraini, agenzia nazionale per le tossicodipendenze della Croce rossa italiana. 🔗 Leggi su Romatoday.it

