Gli esperti sottolineano i pericoli igienici delle spugne da bagno: rischio di batteri e funghi. Consigli su alternative L’uso della spugna da bagno è ormai sotto la lente d’ingrandimento degli esperti di dermatologia, che mettono in guardia sui rischi associati al suo impiego, soprattutto se frequente e senza un’adeguata igiene. Non utilizzare la spugna da bagno – (lopinionista.it) Nell’ultimo anno, diverse ricerche e opinioni di specialisti hanno evidenziato come questo semplice accessorio possa rappresentare un pericolo per la salute della pelle, in particolare per chi ha cute sensibile o condizioni preesistenti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Allarme dei dermatologi: buttate via immediatamente la spugna da bagno, non immaginate cosa si rischia