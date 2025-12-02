Alla scoperta della natura nel territorio Veneto con l' iniziativa Boschi a Natale

Quando la natura rallenta il suo corso e si prepara al riposo, segna anche il ritorno dell'iniziativa più suggestiva della stagione fredda: Boschi a Natale. Nel fine settimana di sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025, si svolgerà la nuova edizione del progetto tanto amato da chi cerca il contatto. 🔗 Leggi su Veronasera.it

