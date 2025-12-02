Alla Reggia di Ficuzza un viaggio nel sottobosco | mostra sui funghi a cura del Gruppo Micologico Siciliano

Ci sono luoghi in Sicilia in cui il bosco sembra respirare. Ficuzza è uno di questi: un intreccio di suoni leggeri, muschi brillanti e radure che cambiano colore con le stagioni. Ed è proprio qui, tra le sue ombre e i suoi silenzi, che domenica 7 dicembre 2025 prenderà vita la mostra “Il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondisci con queste news

La Real Casina di Ficuzza con una spolverata di neve sulle alture - facebook.com Vai su Facebook

Reggia di Capodimonte: un viaggio tra arte, potere e meraviglia - A Napoli ogni cosa aspira alla grandezza, e la Reggia di Capodimonte non fa eccezione: sorge maestosa nel verde del Real Bosco, come se la città stessa avesse voluto erigere un tempio alla bellezza. Secondo siviaggia.it