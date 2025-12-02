Alla ‘Firenze Marathon’ anche i Podisti Alto Sannio | 13 atleti tagliano il traguardo

Tempo di lettura: < 1 minuto Firenze domenica scorsa è diventata un punto d’incontro per tanti runner che hanno portato nel capoluogo toscano colori, energia ed entusiasmo. Oltre alla brillante partecipazione degli Amatori Podismo Benevento, tra i circa ventimila atleti in gara alla ‘Firenze Marathon ‘ si è fatto notare anche il team dell’ ASD Podisti Alto Sannio, presente con 13 maratoneti ai blocchi di partenza. Alla 41esima edizione dell’importante competizione, infatti, hanno preso parte: Michele Pezzulo, Walter Marino, Lodovico Siniscalchi, Tremonte Patrizio, Cavoto Remo, Costanzo Giuseppe, Soriano Antonio, Pannella Francesco, Fusco Giuseppe, Petroccia Donato, Caviasca Luigi, Pannella Gianfranco e Mongiovì Armando. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

