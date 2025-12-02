Alla Festa dello Sport Csi premiati i campioni nazionali

Il popolo del Centro sportivo italiano - Comitato di Sondrio a raccolta nel Complesso San Giuseppe per la Festa dello Sport Csi. Un ritrovo dedicato alle premiazioni dei protagonisti del Campionato provinciale di atletica e delle gare targate Csi a livello regionale e nazionale di nuoto, pallavolo, calcio, tennis tavolo e ginnastica artistica. In apertura, doverosa passerella per i componenti del Comitato che lavorano per organizzare le attività e promuovere la formazione: il presidente Pierluigi Tenni, i vice Cinzia Zugnoni (responsabile atletica) e Silvio Guglielmana (calcio), il segretario Luigi Scilironi, l'assistente ecclesiastico don Nicola Schivalocchi, il presidente onorario Attilio Speziale, i consiglieri Giordano Rossi (formazione), Giampiero Bonini (coordinatore tecnico), Camillo Gambetta (arbitri di calcio), Lorenzo Ceciliani (nuoto), Lino Fiorelli (giudici di atletica).

