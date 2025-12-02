Alla facoltà di Giurisprudenza la statua per il giudice beato Rosario Livatino

E' stata scoperta a Santa Maria Capua Vetere, all'aulario della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi Luigi Vanvitelli, la statua dedicata al giudice beato Rosario Livatino, posta all'ingresso della struttura. Presente al convegno che ha preceduto la cerimonia anche il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche questi approfondimenti

LaPresse. . Greta Thunberg è arrivata alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre per partecipare al convegno “Rebuild Justice – Ricostruire la giustizia”. Con lei l’attivista della Global Sumud Flotilla Thiago Avila e il Collettivo Autonomo Lavoratori - facebook.com Vai su Facebook

Ieri alla facoltà di giurisprudenza de #LaSapienza con @marcotravaglio, @carlo_bartoli,con prof. #GaetanoAzzariti, @marinobisso1 e me abbiamo parlato della grave repressione della #LibertàDiStampa in Italia e nel mondo. Grazie @ccaornms, #UDUSapie Vai su X

Si arrampica nudo sulla statua, per il giudice non si tratta di atti osceni: rilasciato - Era stato accusato di atti osceni dopo essersi arrampicato completamente nudo sulla statua raffigurante Ercole e Caco in piazza della Signoria, a Firenze, e successivamente tratto in arresto. ilgiornale.it scrive

Madonna di Trevignano, il giudice accoglie la richiesta di incidente probatorio sulla statua di Gisella Cardia - Il gip ha accolto la richiesta di incidente probatorio despositata dagli avvocati di Gisella Cardia e del marito Gianni, nonostante il rigetto della Procura. Lo riporta fanpage.it