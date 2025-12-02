Alla ChorusLife Arena arriva Anastasia – Il Musical

“ Anastasia, il Musical ” alla ChorusLife Arena di Bergamo da giovedì 4 a domenica 7 dicembre, si afferma come il Musical Italiano dell’anno grazie ai continui sold out registrati durante la prima tournée 2024-2025 nei maggiori teatri italiani. La pièce, definita dalla critica come il “Musical d’autore” ed ancora dal Corriere della Sera “il miglior musical dell’anno”, da Il Messaggero “un musical con scenografie mozzafiato” e da La Stampa “impossibile non commuoversi”, portata in scena da un cast straordinario e diretta dal regista Federico Bellone, ha saputo conquistare il cuore di un pubblico ampio e variegato, testimoniato dai numeri record raggiunti nelle principali città italiane. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

ChorusLife Arena, 4 mila spettatori per Anna Pepe, Gaia e Astro: una festa per la generazione zeta - Tutte e tre, per motivi diversi, sono molto amate dai giovanissimi. Scrive bergamo.corriere.it