Alice Lam | Alliance for African Assistance Italy è sempre al fianco delle donne

«Quando si parla di donne, io ci sono sempre. E Alliance c’è sempre». Con queste parole Alice Lam, direttrice di Alliance for African Assistance Italy, è intervenuta durante One Night for Fashion – Save the Woman Edition, l’evento che si è svolto il 29 novembre nella Sala Regia del Palazzo dei Priori. Nel suo intervento, Lam ha ringraziato pubblicamente l’organizzazione per l’invito: «Volevo ringraziarvi tutti per avermi invitato e per avermi dato spazio per parlare di argomenti di cui non è facile parlare». Un riferimento diretto alle difficoltà che ancora accompagnano il tema della violenza di genere. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

