Alice Lam | Alliance for African Assistance Italy è sempre al fianco delle donne

Romadailynews.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Quando si parla di donne, io ci sono sempre. E Alliance c’è sempre». Con queste parole Alice Lam, direttrice di Alliance for African Assistance Italy, è intervenuta durante One Night for Fashion – Save the Woman Edition, l’evento che si è svolto il 29 novembre nella Sala Regia del Palazzo dei Priori. Nel suo intervento, Lam ha ringraziato pubblicamente l’organizzazione per l’invito: «Volevo ringraziarvi tutti per avermi invitato e per avermi dato spazio per parlare di argomenti di cui non è facile parlare». Un riferimento diretto alle difficoltà che ancora accompagnano il tema della violenza di genere. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

alice lam alliance for african assistance italy 232 sempre al fianco delle donne

© Romadailynews.it - Alice Lam: “Alliance for African Assistance Italy è sempre al fianco delle donne”

News recenti che potrebbero piacerti

Alice By Heart at Alliance For The Arts - In the rubble of the London Blitz, Alice Spencer's budding teen life is turned upside down and she escapes ... Riporta broadwayworld.com

Cerca Video su questo argomento: Alice Lam Alliance For