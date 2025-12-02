Alessio Vassallo protagonista di l’altro ispettore scopri la sua carriera

Alessio Vassallo si distingue nel panorama dello spettacolo italiano come uno degli attori più stimati e versatili. Con la sua grande capacità di interpretare ruoli caratterizzati da sensibilità, intensità e realismo, ha consolidato il proprio ruolo come protagonista di fiction di successo. Recentemente, l’attore ha assunto il ruolo di Domenico Dodaro nella nuova serie di Rai 1, L’altro ispettore, in cui interpreta un ispettore del lavoro dal carattere empatico e deciso. La serie, al debutto con la prima puntata il 2 dicembre 2025, si inserisce in un contesto di qualità, mettendo in risalto le capacità interpretative di Vassallo e il suo valore come volto principale della televisione italiana. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Alessio Vassallo protagonista di l’altro ispettore scopri la sua carriera

