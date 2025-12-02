Alessandro Sperduto torna alla Juvecaserta

Casertanews.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Paperdi Juvecaserta 2021 allunga il suo roster inserendo la guardia Alessandro Sperduto, che ha già indossato la maglia bianconera nella stagione 20222023. Proviene dalla Liofilchem Roseto degli Abruzzi con cui ha disputato la prima parte di questa stagione in serie A2. Nato il 15 gennaio del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

alessandro sperduto torna juvecasertaAlessandro Sperduto torna alla Juvecaserta - Il presidente Francesco Farinaro: "Il suo rientro rappresenta un valore aggiunto per la squadra e conferma il forte legame che lo unisce ai nostri colori" ... Si legge su casertanews.it

alessandro sperduto torna juvecasertaLa guardia Alessandro Sperduto torna nel roster della Juvecaserta 2021 - Scopri tutti i dettagli riguardo La guardia Alessandro Sperduto torna nel roster della Juvecaserta 2021 . Secondo casertaweb.com

Cerca Video su questo argomento: Alessandro Sperduto Torna Juvecaserta