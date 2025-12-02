Alessandro Bellan è il nuovo presidente del Parco del Ticino e Lago Maggiore
Alessandro Antonio Bellan è il nuovo presidente dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore.La nomina è stata formalizzata con decreto del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, completando la composizione degli organi direttivi dell'ente e consentendo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Bellan nuovo Presidente dell’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore Alessandro Antonio Bellan è il nuovo Presidente dell’Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore. La nomina è stata formalizzata con decr - facebook.com Vai su Facebook