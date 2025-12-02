Alena Seredova rivela la cifra WOW che ha rifiutato per parlare di Buffon e perché

Alena Seredova ha rifiutato un'offerta da 100 mila euro per raccontare pubblicamente i dettagli della fine del suo matrimonio con Gigi Buffon. La rivelazione è arrivata durante un'intervista rilasciata a Il Secolo XIX, nella quale l'ex modella ceca ha spiegato le motivazioni profonde di questa scelta coraggiosa e controcorrente. "Non dirò chi me li ha offerti", ha dichiarato la Seredova, preferendo mantenere riservata l'identità di chi aveva messo sul tavolo quella cifra considerevole. "Ho rifiutato e non perché non mi avrebbero fatto comodo: ho preferito dare valore alla serenità dei miei figli e mia".

