Alena Seredova | Io e mio figlio Louis lontani da due anni Piango ancora

Per tutti è una donna forte. Per Louis, invece, è semplicemente una mamma che ogni volta che lui riparte si trova a ricomporre un cuore che si spezza un po’. È Alena Seredova, che per la prima volta ha parlato della distanza con cui si trova a convivere da qualche tempo. Da quando il suo primogenito ha deciso di seguire le orme paterne, quelle dell’ex portiere Gigi Buffon. Alena Seredova e la distanza col figlio calciatore Louis Buffon. Louis Thomas Buffon, il figlio più grande di Alena Seredova, è un calciatore diciottenne. Molto promettente come suo padre Gigi Buffon ma lui è un attaccante, non un portiere. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Alena Seredova: “Io e mio figlio Louis lontani da due anni. Piango ancora”

