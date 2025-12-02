Alberto Genovese incassati dal carcere €89,7mln per la cessione di Prima Assicurazioni società entrata nel Gruppo AXA per un totale di €538mln
Alberto Genovese ha perfezionato l’incasso dell’earn out relativo all’operazione chiusa nel 2022. Secondo quanto riferito, l’accordo è stato finalizzato venerdì mattina davanti al notaio Andrea de Costa, per un valore complessivo di 89,7 milioni di euro Alberto Genovese ha incassato dal carce. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Axa si prende Prima Assicurazioni, ad Alberto Genovese (in carcere) il maxi assegno da 90 milioni - Mentre su Netflix veniva pubblicata la docuserie ‘Terrazza Sentimento’, Gruppo Axa perfezionava l'acquisizione di Prima Assicurazioni, fondata proprio da Alberto Genovese dieci anni fa. Secondo milanotoday.it
Alberto Genovese: il manager di "Terrazza Sentimento" incassa 89,7 milioni di euro dopo la cessione di Prima Assicurazioni - Con questa operazione si chiude definitivamente la posizione dell'imprenditore napoletano con Prima Assicurazioni, Goldman Sachs, Blackstone e il gruppo AXA ... Riporta affaritaliani.it
