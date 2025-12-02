Alberto Genovese in carcere per violenza sessuale guadagna 90 milioni di euro grazie a Prima Assicurazioni

Alberto Genovese incassa 89,7 milioni dalla cessione di Prima Assicurazioni mentre sta scontando la condanna di abusi e violenze sessuali.

Alberto Genovese incassa 90 milioni di euro dalla vendita di Prima mentre è in carcere per le vicende di Terrazza Sentimento Vai su X

