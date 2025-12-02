Alberto di Monaco | Sfidare Pietrangeli? Un suicidio sportivo Ha aperto nuove strade allo sport italiano

Il principe di Montecarlo: "Anche in tarda età aveva un talento incredibile. Non voglio mancare al funerale di un amico sincero e caro come lui".

