Gazzetta.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il principe di Montecarlo: "Anche in tarda età aveva un talento incredibile. Non voglio mancare al funerale di un amico sincero e caro come lui". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Alberto di Monaco: "Sfidare Pietrangeli? Un suicidio sportivo. Ha aperto nuove strade allo sport italiano" - Il principe di Montecarlo: "Anche in tarda età aveva un talento incredibile. Come scrive msn.com

Pietrangeli: "Mio figlio Giorgio, che sofferenza. Sinner? Mai rosicato. Quella volta con Mattarella..." - L'ex campione di tennis, fra malinconia e humor, ricorda la morte del figlio Giorgio, la lettera di Alberto di Monaco e la gaffe col presidente della Repubblica "Rivedo Giorgio come fosse oggi, lo ... Si legge su gazzetta.it

