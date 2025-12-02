Albero di Natale da Guinness realizzato con 12mila centrini all' uncinetto | FOTO
È un vero e proprio capolavoro collettivo quello che illumina da domenica sera la piazza principale di Orta di Atella, davanti al santuario di San Salvatore da Horta. Qui svetta un albero di Natale alto oltre 12 metri, completamente rivestito da 12mila centrini all’uncinetto, un’opera unica nel. 🔗 Leggi su Casertanews.it
News recenti che potrebbero piacerti
In quale punto della casa va posizionato l’albero di Natale addobbato? Ci sono dei luoghi da evitare assolutamente - facebook.com Vai su Facebook
Albero di Natale galleggiante a Rio: milioni di luci illuminano la Baia di Botafogo Vai su X
Migliaia centrini per albero Natale guinness fatto ad uncinetto - E' da guinness dei primati l'albero di Natale realizzato ad Orta di Atella, nel Casertano, cucendo insieme 12mila centrini fatti ad uncinetto . Come scrive ansa.it
Albero di Natale gigante fatto all’uncinetto: è guinness dei primati ad Orta di Atella - Denominato "Albero della Pace", il grande abete natalizio è stato realizzato ad Orta di Atella, nella provincia di Caserta, con circa 12mila ... Riporta fanpage.it
In Campania c’è l’Albero di Natale dei record: alto oltre 12 metri, fatto con 12 mila centrini - E’ stato inaugurato l’Albero della Pace ad Orta di Atella, nel Casertano, un albero di Natale da guinness dei primati, realizzato con 12mila centrini fatti ad uncinetto. Si legge su msn.com
L’albero di Natale all’uncinetto è da record: oltre 14 metri - SAN PROSPERO Quest’anno il Comune di San Prospero si è probabilmente conquistato il primato dell’albero più alto d’Italia realizzato con ... msn.com scrive
L’albero realizzato con l’uncinetto. Abete speciale a Roccafluvione - È un Albero di Natale speciale, quello che è stato acceso domenica 8 dicembre in piazza Aldo Moro, nel paese di Roccafluvione. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Albero di Natale, come farlo durare il più a lungo possibile - Quando le feste finiscono, c’è sempre un po’ di nostalgia: arriva il momento di spegnere le luci, di togliere gli addobbi, ma soprattutto di riporre l’albero artificiale nella sua scatola o nel ... Si legge su dilei.it