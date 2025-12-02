Albanese Zaki e Soumahoro | le stelle cadenti del presepe di sinistra
Prima l’attacco alla senatrice a vita Liliana Segre, ritenuta «poco lucida» perché nega che a Gaza ci sia un genocidio. Poi la bastonatura pubblica al sindaco Pd di Reggio Emilia Marco Massari, reo di aver parlato degli ostaggi israeliani in sua presenza. Infine la carezza ai centri sociali di Askatasuna dopo l’irruzione violenta alla redazione de La Stampa: «Condanno il blitz, ma sia di monito ai giornalisti». Francesca Albanese è caduta tre volte, e da nuovo Messia della sinistra si è trasformata nell’ennesima meteora dei progressisti italiani. La sua chioma grigia svolazzante, che incornicia gli occhialoni neri della relatrice speciale Onu, dovrebbe servire da monito per i compagni: occhio a idolatrare i fenomeni della mitologica società civile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
