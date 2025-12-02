Albanese spacca il Consiglio Ma il centrosinistra tiene il punto | Nessuna revoca della cittadinanza
Il ’caso’ Francesca Albanese spacca il Consiglio comunale, ma il centrosinistra tira dritto. Tanti i malumori dopo le parole pronunciate dalla relatrice Onu in merito all’assalto dei Pro Pal alla redazione torinese de La Stampa ("condanno, ma sia da monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro"), con le opposizioni (Lega, FdI, FI e civici) che hanno presentato quattro ’mozioni’ per chiedere la revoca della cittadinanza onoraria. Nessun passo indietro, però, dalla maggioranza che ha respinto i tre ordini del giorno (in ordine sparso) del centrodestra. E dire che dopo le dichiarazioni di fuoco della dem Cristina Ceretti e il mea culpa di Filippo Diaco (Anche Tu Conti), nonché gli strali di Andrea De Maria che ha parlato "d’incompatibilità" con la cittadinanza onoraria, sono stati tanti i malumori interni al Pd. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
