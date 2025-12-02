Albanese la Stampa e la tragedia di inseguire i ragazzini che non hanno mai visto un giornale

Il bello di stare tre giorni senza scrivere è che puoi cambiare idea trenta volte su quale sia il taglio giusto con cui commentare i teppisti che, non sapendo dove altro instagrammarsi venerdì, sono andati a ridurre la redazione della Stampa come la cucina di casa loro quando non gliela rassetta mammà. È forse il momento di scrivere un articolo chiedendosi quand’è che la sinistra è diventata la destra? È l’occasione giusta per redarguire chi ai teppisti dà corda sperando così non gli si rivoltino contro, e invece poi guarda? O è finalmente venuta l’ora di chiedersi cosa dica il cervello a chiunque, in seguito a qualunque avvenimento, vada da chiunque altro a domandargli se prenda le distanze? Comincerei da Peter Freeman, che è un signore il cui nome avete probabilmente visto per molta parte della vostra vita nei titoli di coda di “Blob”. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

