Albanese indifendibile anche Bonelli e Boldrini la stroncano per le frasi sull’assalto alla Stampa | parole di fuoco

Clamoroso, anche Bonelli prende una posizione netta contro le parole di Francesca Albanese sul “monito” ai giornalisti dopo l’assalto rosso alla Stampa di Torino. E ancora più clamoroso è che anche Laura Boldrini esprima parole di fuoco contro la relatrice speciale per la Palestina. Dopo l’avvertimento “minaccioso” ai giornalisti, la Albanese ha scatenato l’insurrezione della parte politica di sinistra. Poi il tira e molla della revoca delle onoreficienze tributate alla Albanese: prima Bologna, ma poi il centrosinistra ci ha ripensato. Poi Firenze, con la sindaca Sara Funaro che ha dichiarato inopportuna la cittadinanza onoraria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Albanese indifendibile, anche Bonelli e Boldrini la stroncano per le frasi sull’assalto alla Stampa: parole di fuoco

