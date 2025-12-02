Albanese | Firenze non mi dà la cittadinanza onoraria? Almeno non mi esili come Dante

Firenze, 2 dicembre 2025 – La città di Firenze non darà la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. E la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi commenta la scelta della sindaca, Sara Funaro, rifacendosi a quanto la città inflisse a Dante: "Purché mi sia risparmiato l'esilio perpetuo.". Lo stop all'onorificenza, che rischiava pure di spaccare il Pd in Consiglio comunale, l'ha impresso direttamente la prima cittadina dopo quanto dichiarato da Albanese (il "monito" ai giornalisti) sull'assalto dei pro Pal a La Stampa. Funaro ha preso le distanze da quelle parole evidenziando come Albanese in più occasioni abbia mandato messaggi che "portano a dividere più che unire nella comune causa a difesa del popolo palestinese". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Albanese: “Firenze non mi dà la cittadinanza onoraria? Almeno non mi esili come Dante”

