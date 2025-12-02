Albanese come Soumahoro che ipocrisia sugli assalti Pro Pal e Firenze | quindi oggi
- A Firenze bloccano la cittadinanza alla Albanese. Virginio Merola, a Bologna, storce il naso. Altri sindaci fanno altrettanto. Solo un pezzo della sinistra più movimentista, soprattutto a Bologna, e il Movimento Cinque Stelle insistono nel considerarla la dea Kalì dei Pro Pal. Ho l'impressione che Francesca se continua così farà la fine di Suomahoro. - Guardate bene queste il titolo che Il Corriere dedicò all’assalto dei No Green Pass alla sede della Cgil: ““La guerriglia urbana dei No Vax”. Questo quello di Repubblica: “Assalto squadrista al lavoro”. E questa La Stampa che parlò addirittura di “squadrismo nero” e “assalto alla Capitale”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ora nessuno parla... #Letta e #Fratoianni, dove siete? Tutti sapevano degli scheletri nell'armadio di Soumahoro, come confermano le dichiarazioni dei dirigenti locali di Sinistra italiana e del Pd, partiti che si riempiono la bocca di battaglie per gli ultimi, ma che - facebook.com Vai su Facebook
Albanese come Soumahoro, che ipocrisia sugli assalti Pro Pal e Firenze: quindi, oggi... - Solo un pezzo della sinistra più movimentista, soprattutto a Bologna, e ... Riporta ilgiornale.it
La sveglia di Sallusti - La Albanese come Soumahoro e Ilaria Salis - La scelta di dare la cittadinanza onoraria a Bologna a Francesca Albanese non stupisce. Da ilgiornale.it