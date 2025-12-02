Al via la prima edizione di Cultura Campania – Ecosistema Digitale per la Cultura Orizzonti digitali e patrimonio culturale

La Regione Campania, attraverso la Direzione Generale Politiche Culturali e Turismo, presenta il 6 e 7 dicembre a Napoli, lungo Via Duomo – la “Strada dei Musei”, la prima edizione di “Cultura Campania – Ecosistema Digitale per la Cultura. Orizzonti digitali e patrimonio culturale”. Sono attive. 🔗 Leggi su Napolitoday.it