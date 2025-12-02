Al via la prima edizione di Cultura Campania – Ecosistema Digitale per la Cultura Orizzonti digitali e patrimonio culturale
La Regione Campania, attraverso la Direzione Generale Politiche Culturali e Turismo, presenta il 6 e 7 dicembre a Napoli, lungo Via Duomo – la “Strada dei Musei”, la prima edizione di “Cultura Campania – Ecosistema Digitale per la Cultura. Orizzonti digitali e patrimonio culturale”. Sono attive. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sì è conclusa domenica 30 novembre per la prima edizione veronese del Festival del Libro e della Cultura Sportiva! Una settimana si e mozioni e riflessioni sui valori che lo sport sa trasmettere, grazie all’organizzazione del CONI Verona e alla collaborazi - facebook.com Vai su Facebook
La prima edizione di “Ecosistema Digitale per la Cultura. Orizzonti digitali e patrimonio culturale” - In programma una due giorni di studi, esperienze immersive e attività divulgative in otto prestigiosi luoghi della cultura nel centro storico ... Si legge su napolitoday.it
Cinema, la via la prima edizione del “Premio Match Piemonte. Dal libro allo schermo” - Dal libro allo schermo” –, promosso dalla Regione Piemonte in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori e Film Commission Torino Piemonte. Secondo torinoggi.it
Eccellenze Mendicinesi 2025. Al via la prima edizione: arte, cultura, sport, professioni e imprenditoria - MENDICINO (CS) – Conto alla rovescia per “ Eccellenze Mendicinesi 2025 ”, la prima edizione dell’evento che il 21 novembre prossimo, alle 20:30, accenderà le luci del Teatro Comunale di Mendicino. Riporta quicosenza.it
Via libera alla seconda edizione del bando 'InnovaCultura' - La Giunta regionale lombarda, su proposta dell'assessore alla Cultura Francesca Caruso, ha dato il via libera alla seconda edizione del bando 'InnovaCultura', pensato per sostenere progetti innovativi ... Lo riporta ansa.it
'SI.EVO', al via la prima edizione del Festival dell'olio della Valdisieve - In Sala Sassoli a palazzo del Pegaso è stato presentato in una conferenza stampa “Si. Come scrive gonews.it
A Roma al via la prima edizione de "Le Giornate del cinema kazako" - La prima edizione delle Giornate di Cinema Kazako porta a Roma uno sguardo diretto sulla cinematografia del Kazakistan, ... Come scrive msn.com