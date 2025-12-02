Al via la magia del Natale | accensione delle luminarie nel centro storico

Brindisireport.it | 2 dic 2025

BRINDISI - Il centro storico di Brindisi si prepara ad accogliere il Natale con una cerimonia di accensione delle luminarie, in programma per domani, mercoledì 3 dicembre 2025, alle ore 17.00. Le vie cittadine si trasformeranno in un percorso incantato di luci e colori, segnando l'inizio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

