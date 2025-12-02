Firenze, 2 dicembre 2025 – Al Teatro Verdi di Firenze il nuovo anno si attende insieme a Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, interpreti della commedia 'Indovina chi viene a cena', interpretata al cinema dai due mostri sacri Katharine Hepburn e Spencer Tracy, nell’omonimo film diretto da Stanley Kramer con Sidney Poitier ambientato nell’America di fine anni ’60, la cui sceneggiatura scritta da William Rose vinse l’Oscar. Al termine dello spettacolo, si spiega dal teatro, verrà offerto spumante e panettone per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Lo spettacolo, oltre al 31 dicembre (ore 18 e ore 22) andrà anche in scena il 28 dicembre (ore 16. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Verdi il capodanno si festeggia con Cesare Bocci e Vittoria Belvedere