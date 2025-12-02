Al The Hoxton Hotel si celebra il Natale con mercatini masterclass e feste per tutte le età

The Hoxton Florence dà il via alla stagione più magica dell’anno con un calendario ricco di attività che animeranno l’hotel per tutto il mese di dicembre. Tra sorprese digitali, masterclass, mercatini natalizi, aperitivi musicali e la cena della Vigilia e il pranzo di Natale firmati dal. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Con domenica 23 novembre cominciamo a prepararci alle feste più attese dell'anno, le feste natalizie. Nella splendida cornice dell'HOTEL HOXTON. Tanti espositori di moda ed artigianato, Made in Italy e non solo, ti aspettano con l'entusiasmo e l'allegria di s - facebook.com Vai su Facebook

Roma, ai Parioli apre “The Hoxton, Rome”, decimo hotel del brand internazionale e primo in Italia. Per chi vive in città staycation a tariffe scontate - Quando ha spalancato le porte, il suo team è uscito nel quartiere e ha invitato tutti a venire a prendere caffè, cappuccini e brioche nella sua caffetteria. Come scrive leggo.it

The Hoxton Roma, in hotel come in un film italiano Anni 50 - Nata a Londra nel 2006, la catena inglese contava fino a ieri nove strutture in diverse parti del mondo, da Parigi a Chicago, da Amsterdam a Portland. Da living.corriere.it

Apre a Roma il primo hotel The Hoxton in Italia. Con la super caffetteria Cugino - Nonostante l’anno tragico per l’industria dei viaggi, apre il primo hotel The Hoxton in Italia (e decimo della catena nata nel 2006 a Londra). Secondo gamberorosso.it

The Hoxton, Vienna is a hotel rooted in history and quirkiness - The Hoxton, Vienna opens its doors in the city’s culturally affluent third district: an area with a rich cultural landscape, including renowned museums and prestigious art and music schools. Riporta wallpaper.com

Arriva la seconda sede italiana di The Hoxton. Ecco come sarà l'hotel e il ristorante di Firenze - Si chiamano Open House Hotel perché aperti alla città, radicati nel tessuto urbano come sempre più di frequente capita nel mondo dell’hotellerie, ormai palcoscenico privilegiato del tempo libero anche ... Riporta gamberorosso.it

Roma pronta a inaugurare il primo hotel «The Hoxton Rome» - Pronti per l’inaugurazione i nuovi spazi firmati The Hoxton, brand del gruppo londinese Ennismore nel settore dell’ospitalità e del lifestyle per l’immobile di via Benedetto Marcello, 220 a Roma, ... Scrive ilsole24ore.com