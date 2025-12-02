Al teatro di Bucine Il mulo e l' alpino di e con Aleksandros Memetaj

Il Mulo e l’Alpino – La memoria che diventa emozione - Domenica 7 dicembre 2025, ore 21:15Dopo il debutto come primo studio al Festival di San Miniato, arriva sul palco del Teatro di Bucine, domenica 7 dicembre alle ore 21:15Prodotto da ANONIMA TEATRI e TWAIN Centro Produzione Danza, lo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

STAGIONE TEATRALE 2025/2026 – TEATRO COMUNALE DI BUCINE Sabato 29 Novembre 2025 ore 21:15 APE REGINA Piccola Compagnia della Magnolia – Cubo Teatro Scrittura: Giorgia Cerruti Regia: Giorgia Cerruti e Davide Giglio In scena: Gior - facebook.com Vai su Facebook

Domenica 7 dicembre in scena “Il mulo e l’alpino” di Anonima teatri - Arezzo, 1 dicembre 2025 – Al Teatro Comunale di Bucine torna la Stagione 2025–2026 “Storie condivise”: una stagione che intreccia arte, memoria, linguaggi e visioni. Lo riporta msn.com

Il mulo e l’alpino, spettacolo ispirato a fatti realmente accaduti - 00) si aprono le porte del Teatro Politeama di Marostica per accogliere la rappresentazione "Il Mulo e l’Alpino", di Aleksandros Memetaj e Yoris Petrillo, testo di Xhuliano D ... Da vicenzatoday.it

“Il Mulo e l’Alpino” inaugura la stagione di prosa del Teatro San Leonardo - Il Teatro San Leonardo inaugura la stagione di prosa 2025/2026 con “Il Mulo e l’Alpino”, in scena sabato 4 ottobre alle ore 19. Segnala occhioviterbese.it