Al Politeama Genovese Lunga vita agli alberi con Giovanni Storti e Stefano Mancuso
Mercoledì 3 dicembre Giovanni Storti e Stefano Mancuso portano sul palco del Politeama Genovese “Lunga vita agli alberi”, uno spettacolo teatrale che vuole svelare i misteri del mondo vegetale attraverso un viaggio appassionante e sorprendente.Giovanni Storti è un curioso viaggiatore accompagnato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
