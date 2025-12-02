Al Giardino Gio il Natale si fa solidale | per tutte le feste musica e mercatini a sostegno di Prevenzione donna

Forlitoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Forlì, anche quest'anno e per la sua seconda edizione, torna il "Natale solidale al Giardino Gio", la rassegna solidale promossa dal Lions Club Forlì Valle del Bidente, Lions Club Forlì Host, Lions Club Forlì-Cesena Terre di Romagna, Lions Club Forlì Giovanni de' Medici, Associazione Futura APS. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

