Al Giardino Gio il Natale si fa solidale | per tutte le feste musica e mercatini a sostegno di Prevenzione donna
A Forlì, anche quest'anno e per la sua seconda edizione, torna il "Natale solidale al Giardino Gio", la rassegna solidale promossa dal Lions Club Forlì Valle del Bidente, Lions Club Forlì Host, Lions Club Forlì-Cesena Terre di Romagna, Lions Club Forlì Giovanni de' Medici, Associazione Futura APS. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondisci con queste news
Accendiamo il Natale Sabato 6 dicembre ? Ore 17.00 Giardino Fondazione Don Gnocchi - Piazza Castello Pessano con Bornago ? Un albero unico e speciale diventerà il luogo del dono e dello scambio reciproco — Aspettando il Natale Sab - facebook.com Vai su Facebook
Al Giardino Laura Peroni di Milano si aspetta il Natale con un “viaggio letterario” in 25 testi - Natale Campale è un piccolo viaggio letterario che si tiene a Milano dal primo al 24 dicembre 2025, presso il Giardino Laura Peroni di Via Terraggio 5 tutti i giorni dalle 9 alle 17 ... Lo riporta artribune.com