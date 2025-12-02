Aiuto vogliono uccidermi! Giovane legato e seminudo in fuga dal campo rom

Un episodio di estrema violenza e disperazione ha scosso le prime ore della notte a Roma, quando un ragazzo di circa 18 anni è stato trovato scalzo, spaventato e seminudo, con mani e piedi legati con fascette da elettricista, mentre cercava di allontanarsi da un luogo che, secondo le sue parole, lo aveva visto prigioniero. La scena ha immediatamente allarmato i residenti e richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Il giovane, visibilmente spaventato, saltellava lungo la via nel tentativo di mettersi in salvo, chiedendo aiuto a chiunque potesse ascoltarlo. La sua condizione fisica e psicologica ha immediatamente richiesto l'intervento urgente delle autorità competenti, che hanno operato per garantirgli la sicurezza e trasferirlo in un luogo protetto.

