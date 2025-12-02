Ai Fashion Awards 2025 il concetto di stile ha assunto forme molteplici | minimalismo trasparenze couture sperimentale e glamour classico

si sono intrecciati in un panorama dinamico e sofisticato. Cate Blanchett ha catturato l’attenzione con un abito-tuxedo di Givenchy (collezione PE 2026), firmato da Sarah Burton, mentre Lila Moss ha optato per una creazione semi-trasparente arricchita da piume di 16Arlington che mescola sensualità e leggerezza. Anche Sienna Miller ha scelto un vestito trasparente di Givenchy, perfetto per mettere in mostra il pancione: un gesto di stile e delicatezza che ha trasformato il suo annuncio di gravidanza in un momento di moda autentica. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Ai Fashion Awards 2025 il concetto di stile ha assunto forme molteplici: minimalismo, trasparenze, couture sperimentale e glamour classico

