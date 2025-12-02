Ai Chimera Tech al Ces di Las Vegas con SmartSailor
Chimera Tech annuncia la partecipazione al CES 2026 (Consumer Electronics Show), in programma a Las Vegas dal 6 al 9 gennaio. La tech company italiana presenterà SmartSailor, piattaforma IoT per la gestione digitale delle imbarcazioni, all’interno della collettiva nazionale organizzata da ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane). L’evento rappresenta un nuovo passaggio nel percorso di internazionalizzazione del progetto, già presente ai recenti saloni nautici di Cannes e Genova. Per l’edizione 2026 del CES, la soluzione ha superato i criteri di ammissione della CTA (Consumer Technology Association), ottenendo l’accesso all’Eureka Park, l’area espositiva riservata alle startup ad alto contenuto tecnologico. 🔗 Leggi su Lapresse.it
