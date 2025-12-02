Ahi Inter si allungano i tempi per Dumfries | mirino sulla Supercoppa E le alternative

Gazzetta.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'olandese, fermo da metà novembre, rientrerà solo un mese dopo, ma è probabile che non verrà rischiato nella gara contro il Genoa. Così l'obiettivo diventa l'Arabia Saudita, sperando in un sussulto di Luis Henrique. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ahi Inter, si allungano i tempi per Dumfries: mirino sulla Supercoppa. E le alternative...

