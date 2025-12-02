Agroalimentare Prandini | L’Italia anticipa gli scenari globali e rafforza le tutele

"L'Italia, ancora una volta, ha il coraggio di anticipare quelli che possono essere gli scenari globali, a tutela di una filiera che sempre più ci caratterizza in termini di valore economico. Ricordiamo che l'intero comparto agroalimentare del nostro Paese vale 707 miliardi, conta quattro milioni di occupati e registra un valore storico delle esportazioni che .

