Agguato a Carrassi nel 2023 svolta nelle indagini | in carcere quattro appartenenti al clan Palermiti
Quattro uomini legati alla costola del quartiere Carrassi del clan Palermiti, sono finiti in carcere questa mattina quando i carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, per le accuse di “tentato omicidio premeditato” e “detenzione e porto. 🔗 Leggi su Baritoday.it
