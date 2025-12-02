Agguato a Carrassi nel 2023 svolta nelle indagini | in carcere quattro appartenenti al clan Palermiti

Quattro uomini legati alla costola del quartiere Carrassi del clan Palermiti, sono finiti in carcere questa mattina quando i carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, per le accuse di “tentato omicidio premeditato” e “detenzione e porto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

