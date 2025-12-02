Aggressione a un attivista del Wwf e stalking a un giornalista | chiesti cinque anni per imprenditore

Cinque anni di reclusione: è la richiesta che la Procura di Torre Annunziata, rappresentata in aula dal pm Antonio Barba, ha formulato nell'ambito del processo che vede imputato l'imprenditore, Salvatore Langellotto accusato di avere aggredito un attivista del WWF Claudio D'Esposito e per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

In Cisgiordania situazione sempre più pericolosa, anche per gli attivisti Dopo l'aggressione a tre attivisti italiani in un villaggio vicino a Gerico, abbiamo intervistato Elena Castellani, attivista di Assopace Palestina, una delle organizzazioni di sostegno della mis - facebook.com Vai su Facebook

Gli attivisti di Faz3a: «L’aggressione a noi italiani accenda la luce sui palestinesi» Picchiati coi bastoni: «Agiscono mascherati, è difficile identificarli @ChiaraCruciati, Giulia Rocchetti Vai su X

Aggressione a un attivista del Wwf e stalking a un giornalista: chiesti cinque anni per imprenditore - Cinque anni di reclusione: è la richiesta che la Procura di Torre Annunziata, rappresentata in aula dal pm Antonio Barba, ha formulato nell'ambito del processo che vede imputato l'imprenditore, Salvat ... Si legge su napolitoday.it

Chiuse le indagini per Vagnoli, Fonte e Sabene, le tre attiviste accusate di stalking - Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene sono le tre attiviste femministe accusate di stalking con due denunce. Scrive fanpage.it