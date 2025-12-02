Aggressione a un attivista del Wwf e stalking a un giornalista | chiesti cinque anni per imprenditore

Cinque anni di reclusione: è la richiesta che la Procura di Torre Annunziata, rappresentata in aula dal pm Antonio Barba, ha formulato nell'ambito del processo che vede imputato l'imprenditore, Salvatore Langellotto accusato di avere aggredito un attivista del WWF Claudio D'Esposito e per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

