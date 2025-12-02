Aggredisce un’infermiera al pronto soccorso | denunciato 36enne

La polizia ha fermato un uomo di 36 anni, originario del Gambia, per interruzione di pubblico servizio dopo un episodio avvenuto al pronto soccorso dell’ospedale Galliera nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 dicembre. Gli agenti hanno riferito che l’uomo era stato soccorso in piazza De Ferrari. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Rimini, mamma aggredisce un'infermiera in ospedale: condannata - facebook.com Vai su Facebook

Entra in ospedale chiedendo cocaina e aggredisce un’infermiera: arrestata ragazza di 23 anni milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X

Genova, interrompe le attività del pronto soccorso del Galliera e aggredisce un’infermiera: denunciato 36enne - Portato al Galliera, ha aggredito verbalmente una lavoratrice dell’ospedale ... Da ilsecoloxix.it

Si scaglia contro un infermiere e interrompe le attività del pronto soccorso - Qui però ha aggredito verbalmente un’infermiera rivolgendosi poi a tutto il personale sanitario con fare ... Lo riporta primocanale.it

Aggredisce un infermiere, lo insulta e gli sputa in faccia dopo aver distrutto una porta del Pronto soccorso: 24enne arrestato - Ancora un'aggressione al personale sanitario del Pronto soccorso di Udine, dove un ragazzo di 24 anni in forte stato di agitazione ha preso di mira un infermiere e, dopo ... Scrive msn.com

CIRIÈ – Aggredito un infermiere in Pronto Soccorso - Questa notte, 1 dicembre 2025, al Pronto Soccorso di Ciriè, un infermiere che vi presta servizio da anni è stato aggredito. obiettivonews.it scrive

Aggredisce infermiere e vigilante. Caos al pronto soccorso: arrestato - L’uomo era stato portato in ospedale la sera precedente dopo aver manifestato ’comportamenti anomali’. Segnala lanazione.it

Un altro infermiere aggredito da un paziente nel Torinese - Un'altra aggressione è avvenuta al pronto soccorso di Ciriè, nel Torinese, a danno di un infermiere. Da msn.com