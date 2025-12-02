Aggredisce l' ex compagna e la rapina

Nella notte tra sabato e domenica, i carabinieri del nucleo radiomobile di Firenze hanno arrestato un peruviano di 31 anni, senza fissa dimora, per l’ipotesi del reato di rapina e maltrattamenti nei confronti della ex compagna.Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo avrebbe incontrato la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Firenze, aggredisce l'ex compagna e la rapina: arrestato 31enne - Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre 2025, i carabinieri di Firenze hanno arrestato un peruviano di 31 anni, senza fissa dimora, per l’ipotesi del reato di rapina e maltrattamenti nei ... Come scrive 055firenze.it

Al culmine di una lite aggredisce e rapina la ex, arrestato - Una violenta lite in piazza Dalmazia a Firenze è culminata in un'aggressione e una rapina ai danni di una donna da parte del suo ex compagno. Riporta controradio.it

Firenze, uomo picchia e rapina l'ex compagna: arrestato - Il 31enne ha incontrato la donna in piazza Dalmazia, dove i due avrebbero iniziato a discutere in merito alle cause della rottura della loro relazione. Segnala corrierefiorentino.corriere.it

