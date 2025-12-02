Afragola ricercato per schiavitù e sfruttamento | 38enne arrestato mentre preparava le valigie per la fuga

È finita ad Afragola la fuga di un 38enne nigeriano ricercato da ottobre, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo deve scontare 10 anni e 8 mesi di reclusione per riduzione e mantenimento in schiavitù finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. Afragola, ricercato per schiavitù e sfruttamento: . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Afragola, ricercato per schiavitù e sfruttamento: 38enne arrestato mentre preparava le valigie per la fuga

