Afragola ricercato per schiavitù e sfruttamento | 38enne arrestato mentre preparava le valigie per la fuga

È finita ad Afragola la fuga di un 38enne nigeriano ricercato da ottobre, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali. L'uomo deve scontare 10 anni e 8 mesi di reclusione per riduzione e mantenimento in schiavitù finalizzata allo sfruttamento della prostituzione.

