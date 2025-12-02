Afragola | 205mila euro pistole carte di credito e orologi di lusso Il blitz dei carabinieri e 5 persone denunciate

Maxi-sequestro ad Afragola: denaro, armi e beni di lusso scoperti nel blitz notturno dei carabinieri. Tutta una famiglia denunciata, sequestri ingenti e una storia ancora tutta da approfondire. Siamo ad Afragola, nel rione Salicelle. I carabinieri della Tenenza di Arzano e quelli di Afragola irrompono in un’abitazione per un blitz notturno. In casa 5 persone: una signora di 72 anni e i suoi tre figli (due uomini e una donna) che hanno rispettivamente 52, 44 e 41. C’è anche la 28enne compagna del 44enne, l’unico tra l’altro ad essere già noto alle forze dell’ordine per rapine. La perquisizione è approfondita e la scoperta importante. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Afragola: 205mila euro, pistole, carte di credito e orologi di lusso. Il blitz dei carabinieri e 5 persone denunciate

