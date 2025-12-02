Afragola | 205mila euro pistole carte di credito e orologi di lusso Cinque persone denunciate
Tutta una famiglia denunciata, sequestri ingenti e una storia ancora tutta da approfondire. È successo ad Afragola, nel rione Salicelle, dove i carabinieri della Tenenza di Arzano e quelli di Afragola hanno eseguito un blitz in un’abitazione. Afragola, scoperti 6 Rolex e 205mila euro In casa i militari dell’Arma hanno trovato 5 persone: una . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
