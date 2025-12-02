Affetto da gelosia maniacale picchia e tenta di strangolare la compagna
LECCE – Affetto da una forma di gelosia maniacale, avrebbe assestato violente percosse alla compagna, fino a farla sanguinare, arrivano persino a tentare di strangolarla, come suggerito dai segni lasciati sul collo ben visti dalla polizia. Il tutto, al culmine di un’animata discussione.A mettere. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
