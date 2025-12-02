Affari Tuoi Sofia e il botto sui titoli di coda | Piange per 42k

Nella puntata di " Affari Tuoi " del 1° dicembre, protagonista è stata Sofia, 30enne emiliana di Ferrara, proprietaria di un centro estetico e da poco sposata con Jacopo, che l’ha accompagnata in studio. La coppia ha due mutui sulle spalle, e Sofia ha giocato con grinta, motivata dal desiderio di alleggerire i debiti familiari. La partita è cominciata male: nei primi sei tiri ha eliminato 200mila, 50mila e 20mila euro, oltre a 0, 5 e 100 euro. Il "dottore" ha offerto 22mila euro, ma Sofia ha rifiutato: "Sono belli, ma ho tanta carica. Per pagare i due mutui non ce ne facciamo niente". Ha poi aperto pacchi da 10 euro, 30mila e 300mila euro, rifiutando un cambio per cinque tiri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

