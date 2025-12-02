Affari Tuoi estratto il nuovo biglietto della Lotteria Italia | vince Spoleto

Nuova estrazione quotidiana della Lotteria Italia durante la puntata di Affari Tuoi andata in onda oggi, 2 dicembre. Come di consueto, al termine del gioco del pacco da 5 euro, il conduttore Stefano De Martino e la spalla comica Herbert Ballerina hanno annunciato il tagliando vincente del premio giornaliero da 10mila euro. Il concorrente della puntata, Fabio, originario di Campobasso, è stato protagonista del momento in cui Ballerina ha comunicato il codice del biglietto estratto: il fortunato tagliando è L069187, venduto a Spoleto (PG). Il possessore del biglietto, se registrato correttamente, potrà ora riscuotere il premio seguendo la procedura ufficiale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Affari Tuoi, estratto il nuovo biglietto della Lotteria Italia: vince Spoleto

