Affari Tuoi attacco-choc a Sandokan e a suo cugino | Ma che problemi avete in famiglia?

Liberoquotidiano.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, martedì 2 dicembre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Il padrone di casa a inizio trasmissione ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Emilia Romagna. Lui si chiama Mattia, viene da Bologna e nella vita è un organizzatore di eventi per bambini. Il nuovo concorrente della serata, invece, è il pacchista in rappresentanza della Regione Molise. Lui è Sandokan - alias Fabio -, viene da Campobasso e nella vita è un cuoco. Ma ha anche fatto l'animatore. Ha deciso di partecipare insieme a suo cuginetto Andrea, anche lui con i capelli lunghissimi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

